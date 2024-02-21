Умер военный блогер Андрей Морозов

Он рассказывал пользователям о событиях в зоне спецоперации на Украине.
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo
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Скончался российский военный блогер Андрей Морозов, который наиболее известен под псевдонимом Мурз. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман.
«Спи спокойно, Мурз», — написал он в Telegram-канале.
Андрей Морозов вел свой Telegram-канал, в котором рассказывал о происходящем в зоне российской специальной военной операции на Украине. Мурз набрал свыше 100 тысяч подписчиков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер режиссер мультфильма «Очень синяя борода» Владимир Самсонов. Ему было 87 лет. Последние годы жизни кинодеятель тяжело болел и почти не выходил из дома.
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