Делегация США прибыла на Тайвань

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 31 0

Как отреагирует на это Китай?

Делегация США прибыла на Тайвань

Фото: www.globallookpress.com / Ceng Shou Yi

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Тема:
Тайвань

Делегация американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по Китаю Майком Галлахером прибыла с визитом на Тайвань.

«Мы рады быть в Тайбэе, чтобы продемонстрировать нашу поддержку тайваньским друзьям», — распространил заявление Галлахера его офис.

Законодатели намерены обсудить вопросы двухсторонних отношений, торговли и инвестиций, а также региональной безопасности.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в августе 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров своей территорией, осудил визит американцев.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана перебрались на Тайвань. Контакты возобновились в конце 1980-х.

Ранее, писал 5-tv.ru, Си Цзиньпин заявил о планах воссоединить Тайвань с Китаем. Он подчеркнул, что Пекин выступает за мирную, а не силовую реинтеграцию острова.

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