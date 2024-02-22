«Огромная политическая цена»: в Европе заявили о потере веры в Украину

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Орбан: в Европе постепенно перестают верить в победу Украины

«Огромная политическая цена»: в Европе заявили о потере веры в Украину

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Тема:
Спецоперация

Странам Евросоюза слишком дорого обходится поддержка киевского режима.

В европейских странах постепенно угасает вера в победу Украины в конфликте с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Magyar Nemzet.

«У поддержки украинцев огромная политическая цена. По всей Европе восстают фермеры, и постепенно никто не верит в победу украинцев», — сказал он.

Орбан считает, что в 2024 году мировая поддержка Украины кардинально изменится. Это произойдет после проведения выборов в Европарламент и США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина потребовала от Запада отдать ей все вооружение. ВСУ заявляют о катастрофическом дефиците боеприпасов, который невозможно устранить без иностранной помощи.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Однако в последнее время с поддержкой Киева возникают трудности.

Тема:
Спецоперация
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