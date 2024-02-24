На Украине сообщили о выводе подразделений ВСУ из поселка Ласточкино

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 122 0

«Страна.ua»: боевики ВСУ выходят из поселка Ласточкино в ДНР

На Украине сообщили о выводе подразделений ВСУ из поселка Ласточкино

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Тема:
Спецоперация

Что сейчас происходит на территории ДНР?

ВСУ вышли из поселка Ласточкино, который находится рядом с Авдеевкой в ДНР. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Украинские военные сообщают об оставлении Ласточкино к западу от Авдеевки», — говорится в материале.

Отмечается, что командование ВСУ пошло на такой шаг из-за нахождения под угрозой флангов и путей снабжения.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военнопленный ВСУ призвал сослуживцев сдаваться.

Тема:
Спецоперация
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