На Украине сообщили о выводе подразделений ВСУ из поселка Ласточкино

«Страна.ua»: боевики ВСУ выходят из поселка Ласточкино в ДНР
Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand
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Что сейчас происходит на территории ДНР?
ВСУ вышли из поселка Ласточкино, который находится рядом с Авдеевкой в ДНР. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Украинские военные сообщают об оставлении Ласточкино к западу от Авдеевки», — говорится в материале.
Отмечается, что командование ВСУ пошло на такой шаг из-за нахождения под угрозой флангов и путей снабжения.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военнопленный ВСУ призвал сослуживцев сдаваться.
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