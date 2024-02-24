«В бой введут тяжеловеса»: на Западе узнали о «подарке» России для ВСУ

Российские артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ» могут кардинально изменить ситуацию в зоне спецоперации. Об этом сообщил YouTube-канал Defense TV.

«Россия бросит в бой тяжеловеса — гаубицу 2С35 „Коалиция-СВ“, которая может внести перелом на поле сражения. Это одна из самых смертоносных российских артиллерийских систем», — говорится в ролике.

Отмечается, что характеристики «Коалиции» просто впечатляющие. Ее башня установлена на шасси танка Т-90 — это свидетельствует о высокой прочности данной техники.

Она бьет 152-миллиметровыми снарядами на расстоянии 70–80 километров — этот показатель считается огромным для такого типа вооружения. Данный артиллерийский комплекс, подчеркивается в ролике, превосходит любые современные аналоги.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США испугались российских истребителей МиГ-31.