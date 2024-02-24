«В бой введут тяжеловеса»: на Западе узнали о «подарке» России для ВСУ

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 1 253 0

Как может измениться обстановка в зоне СВО?

«В бой введут тяжеловеса»: на Западе узнали о «подарке» России для ВСУ

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Тема:
Спецоперация

Российские артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ» могут кардинально изменить ситуацию в зоне спецоперации. Об этом сообщил YouTube-канал Defense TV.

«Россия бросит в бой тяжеловеса — гаубицу 2С35 „Коалиция-СВ“, которая может внести перелом на поле сражения. Это одна из самых смертоносных российских артиллерийских систем», — говорится в ролике.

Отмечается, что характеристики «Коалиции» просто впечатляющие. Ее башня установлена на шасси танка Т-90 — это свидетельствует о высокой прочности данной техники.

Она бьет 152-миллиметровыми снарядами на расстоянии 70–80 километров — этот показатель считается огромным для такого типа вооружения. Данный артиллерийский комплекс, подчеркивается в ролике, превосходит любые современные аналоги.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США испугались российских истребителей МиГ-31.

Тема:
Спецоперация
24 февр
Зеленский в ярости? Кулеба внезапно раскрыл правду о состоянии ВСУ
24 февр
Еще один беспилотник сбили в небе над Белгородской областью
24 февр
Страны G7 пообещали ввести санкции против поддерживающих Россию государств
24 февр
«Авдеевка — только начало»: хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала
24 февр
Добровольцы из зоны СВО поженились на выставке «Россия» в Москве
24 февр
«Не стоят даже бумаги»: почему подписанные Украиной договоры о гарантиях безопасности являются пустышкой
24 февр
Украина подписала соглашения по безопасности с Канадой и Италией
24 февр
ВСУ ждет снова провал? В НАТО спрогнозировали сроки нового контрнаступления Украины
24 февр
На Украине сообщили о выводе подразделений ВСУ из поселка Ласточкино
24 февр
А где люди? В США раскритиковали слова Зеленского о новом контрнаступлении ВСУ
+2° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.75
0.31 100.44
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:58
Почему мужчины и женщины испытывают разные эмоции во время поцелуя
23:44
«Будешь кричать, я тебя убью!» — леденящие душу факты о маньяке из Читы
23:30
«Очень обрадовалась подаркам»: маленькой панде Катюше исполнилось полгода
23:13
«В бой введут тяжеловеса»: на Западе узнали о «подарке» России для ВСУ
22:58
«Неловко детям задавать такие вопросы»: Брутян пошла войной на Муцениеце
22:42
Зеленский в ярости? Кулеба внезапно раскрыл правду о состоянии ВСУ

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
«Ты меня не любишь!» — как справиться с манипуляциями пожилых родителей
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок