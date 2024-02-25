Уже нечего терять: советник Залужного решил раскрыть всю правду о руководстве Украины
Генерал Назаров заявил, что от ВСУ требовали победы без информации о ресурсах
Фото: Reuters / STRINGER
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Боевикам, как отмечается, так и не предоставили «дорожную карту» по дальнейшим действиям.
Власти Украины в 2023-м требовали от ВСУ «дорожной карты к победе», не сообщая о ресурсах для выполнения запрошенного плана. Об этом заявил советник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, генерал Виктор Назаров.
«Это то, чего, к сожалению, наше политическое руководство не понимало или не хотело понимать, когда требовало стратегических планов от военных без стратегических резервов и ресурсов», — цитирует Назарова газета The New York Times.
Он подчеркнул, что высшее командование ВСУ было обеспокоено этой ситуацией в 2023 году.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Кулеба внезапно раскрыл правду о состоянии ВСУ.
- 24 февр
- «В бой введут тяжеловеса»: на Западе узнали о «подарке» России для ВСУ
- 24 февр
- Зеленский в ярости? Кулеба внезапно раскрыл правду о состоянии ВСУ
- 24 февр
- Еще один беспилотник сбили в небе над Белгородской областью
- 24 февр
- Страны G7 пообещали ввести санкции против поддерживающих Россию государств
- 24 февр
- «Авдеевка — только начало»: хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала
- 24 февр
- Добровольцы из зоны СВО поженились на выставке «Россия» в Москве
- 24 февр
- «Не стоят даже бумаги»: почему подписанные Украиной договоры о гарантиях безопасности являются пустышкой
- 24 февр
- Украина подписала соглашения по безопасности с Канадой и Италией
- 24 февр
- ВСУ ждет снова провал? В НАТО спрогнозировали сроки нового контрнаступления Украины
- 24 февр
- На Украине сообщили о выводе подразделений ВСУ из поселка Ласточкино
Читайте также
75%
0.31 100.44
0.54
Нашли ошибку?