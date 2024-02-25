Проговорилась? Нуланд назвала реального получателя отправляемых на Украину денег

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 70 0

Нуланд заявила, что американская помощь Украине возвращается в экономику США

Проговорилась? Нуланд назвала реального получателя отправляемых на Украину денег

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Большая часть выделяемой Украине финансовой помощи возвращается в американскую экономику. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Мы должны помнить, что основная масса этих денег возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия, включая хорошо оплачиваемые рабочие места», ― отметила дипломат в эфире CNN.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что лишь 10% европейцев верят в победу Украины.

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