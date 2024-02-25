За мужество и отвагу: особо отличившиеся освободители Авдеевки получили награды

|
Евгения Романова
Евгения Романова 79 0

Отличившиеся при освобождении Авдеевки бойцы получили ордена и медали

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Военным пожелали успехов в борьбе с противником, терпения, крепости духа, а их родным — терпения и здоровья.

Начальник штаба группировки войск «Центр» генерал-лейтенант Денис Лямин наградил военных ВС РФ, которые особо отличились при освобождении Авдеевки ДНР от боевиков ВСУ. Видео с церемонии распространила пресс-служба Минобороны России.

Бойцы получили ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты. Лямин поздравил весь личный состав с выполнением серьезной боевой задачи. Он пожелал бойцам успехов в борьбе с противником, терпения, крепости духа, а их родным — терпения и здоровья.

«Это больше даже политическая задача, которую вы своими действиями подняли не только в лице РФ, но и всему Западу по носу щелкнули, — это взятие Авдеевки», — сказал Лямин.

Один из награжденных орденом Мужества заместитель командира роты с позывным «Винни» рассказал, как выполнял задачу по освобождению Авдеевки. По его словам, нужно было начать штурм с дачного поселка Милицейский. В дальнейшем же удалось зайти в сам город. При этом «Винни» подчеркнул, что выполненная перед ротой задача является также заслугой и командира.

Читайте также

«Народный фронт» раздал гуманитарную помощь жителям Авдеевки

Вместе с тем российский военный рассказал, что, по признанию украинских военнопленных, их завезли в Авдеевку с целью обеспечить отход 3-й штурмовой пехотной бригады. Однако версии расходятся. Так, кто-то говорит о приезде в город за день до освобождения. «Винни» же считает это ложью, ведь многие боевики воюют с 2014 года.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О его полном освобождении сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники по военной науке. Российская армия получила колоссальный опыт, считает военный эксперт Борис Рожин.

Тема:
Спецоперация
25 февр
Балицкий: не поддержавших СВО жителей Запорожья выселяли на Украину
25 февр
Не пришло ли время? В Польше призвали Украину начать переговоры с Россией
25 февр
Средства ПВО пресекли атаку Украины на Россию с применением шести дронов
25 февр
Полная потеря Донбасса и не только: Украине предрекли крах в течение года
25 февр
ВСУ в нокауте: операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники по военной науке
25 февр
Рогов заявил об ожесточенных боях в центре села Работино
25 февр
«Моя хата с краю»: когда Европа «сдаст» украинских уклонистов Зеленскому
25 февр
Прорываются с боем: редкие кадры работы морпехов под Новомихайловкой
25 февр
Правильная энергетика: почему Расторгуев исполнил песню ST «Дай ему сил» на юбилейном концерте «Любэ»
25 февр
Проговорилась? Нуланд назвала реального получателя отправляемых на Украину денег
+2° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.75
0.31 100.44
0.54
Темный Сох спутает все планы трем знакам зодиака: финансовый гороскоп на ...

Последние новости

10:30
В Белоруссии стартовал первый Единый день голосования за всю историю страны
10:14
Ничего не нужно: Ларису Лужину пришлось заставлять отмечать свой юбилей
9:57
Досрочное голосование на выборах президента России началось в регионах
9:46
Балицкий: не поддержавших СВО жителей Запорожья выселяли на Украину
9:28
Названы три фактора, значительно продлевающих жизнь
9:13
За мужество и отвагу: особо отличившиеся освободители Авдеевки получили награды

Сейчас читают

«Зепюр пробила дно»: Муцениеце осадила Брутян из-за скандала с подарками для детей
«Я был прав»: Путин по-гроссмейстерски поставил Байдена на место
Алексей Балабанов: «Я никогда в жизни не делал того, что мимо. Мимо меня»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок