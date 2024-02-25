За мужество и отвагу: особо отличившиеся освободители Авдеевки получили награды

Отличившиеся при освобождении Авдеевки бойцы получили ордена и медали
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Военным пожелали успехов в борьбе с противником, терпения, крепости духа, а их родным — терпения и здоровья.
Начальник штаба группировки войск «Центр» генерал-лейтенант Денис Лямин наградил военных ВС РФ, которые особо отличились при освобождении Авдеевки ДНР от боевиков ВСУ. Видео с церемонии распространила пресс-служба Минобороны России.
Бойцы получили ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты. Лямин поздравил весь личный состав с выполнением серьезной боевой задачи. Он пожелал бойцам успехов в борьбе с противником, терпения, крепости духа, а их родным — терпения и здоровья.
«Это больше даже политическая задача, которую вы своими действиями подняли не только в лице РФ, но и всему Западу по носу щелкнули, — это взятие Авдеевки», — сказал Лямин.
Один из награжденных орденом Мужества заместитель командира роты с позывным «Винни» рассказал, как выполнял задачу по освобождению Авдеевки. По его словам, нужно было начать штурм с дачного поселка Милицейский. В дальнейшем же удалось зайти в сам город. При этом «Винни» подчеркнул, что выполненная перед ротой задача является также заслугой и командира.
Вместе с тем российский военный рассказал, что, по признанию украинских военнопленных, их завезли в Авдеевку с целью обеспечить отход 3-й штурмовой пехотной бригады. Однако версии расходятся. Так, кто-то говорит о приезде в город за день до освобождения. «Винни» же считает это ложью, ведь многие боевики воюют с 2014 года.
Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О его полном освобождении сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.
При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.
Ранее 5-tv.ru писал, что операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники по военной науке. Российская армия получила колоссальный опыт, считает военный эксперт Борис Рожин.
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