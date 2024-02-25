Украина разработала военный план на 2024 год, но есть нюанс

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 16 0

Умеров: Украина разработала военный план на 2024 год

Украина разработала военный план на 2024 год, но есть нюанс

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Незалежная не раскрывает деталей своих утвержденных действий.

Минобороны Украины уже имеет план действий на 2024 год, но пока эти подробности не разглашаются. Об этом рассказал глава ведомства Рустем Умеров местному телеканалу «Рада».

«Мы делаем все возможное и невозможное. План-2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим», — сказал военный чиновник.

Он заявил, что готовый план поможет добиться результатов на поле боя. При этом никаких деталей Умеров не привел.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в НАТО спрогнозировали сроки нового контрнаступления Украины.

Тема:
Спецоперация
25 февр
Десантники РФ взяли в плен военнослужащих ВСУ на запорожском направлении
25 февр
«Не имеем права»: Зеленский заявил, что ВСУ не могут бить оружием Запада по РФ
25 февр
Российские войска отразили за сутки семь контратак ВСУ под Донецком
25 февр
«Впервые»: под Авдеевкой увидели американские танки Abrams
25 февр
«Просто по определению»: развязке «украинского конфликта» предрекли ожидаемый исход
25 февр
«Не имеют стратегического значения»: Кулеба дал оценку провалам ВСУ на фронте
25 февр
Главу МИД Германии Бербок заперли в бомбоубежище Одессы
25 февр
Росгвардейцы высоко оценили клип рэпера ST на хит «Дай ему сил»
25 февр
Балицкий: не поддержавших СВО жителей Запорожья выселяли на Украину
25 февр
За мужество и отвагу: особо отличившиеся освободители Авдеевки получили награды
Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
92.75
0.31 100.44
0.54
Темный Сох спутает все планы трем знакам зодиака: финансовый гороскоп на ...

Последние новости

16:43
Украина разработала военный план на 2024 год, но есть нюанс
16:34
Точно повод для беспокойства: в чем кроется главная опасность нового спутника, аналога «Большого брата»
16:22
Максимальный уровень радиационной угрозы: на Солнце выявили огромное пятно
16:11
Власти Шри-Ланки отреагировали на слухи о прекращении продления виз туристам из РФ
15:59
Церемонию открытия «Игр будущего» посмотрели более 1 млрд человек
15:55
Бари Алибасова экстренно госпитализировали в реанимацию

Сейчас читают

Бари Алибасова экстренно госпитализировали в реанимацию
Волочкова раздвинула ноги перед двумя сразу
Алексей Балабанов: «Я никогда в жизни не делал того, что мимо. Мимо меня»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок