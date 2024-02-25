На Украине заявили о ракетах собственного производства дальностью 700 километров
Так ли это на самом деле?
Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Strumkovskiy
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ВСУ уже имеют ракеты собственного производства дальностью 700 километров. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
«Самая важная для нас программа — это ракетная программа, но про нее я скажу не больше, чем сказал мой президент. У нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 километров», — сказал чиновник на полях конференции «Украина. Год 2024».
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Вооруженные силы Украины не могут бить оружием Запада по России.
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