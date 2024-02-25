«За людей перестал считать»: Захарова обвинила Зеленского во лжи из-за данных о потерях ВСУ
Захарова уличила Зеленского во лжи после слов о потерях в рядах ВСУ
Фото: Reuters / LIESA JOHANNSSEN
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Какую схему придумали власти Незалежной?
Каждый украинец знает, что президент Незалежной Владимир Зеленский врет о потерях ВСУ якобы в 31 тысячу человек. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Раньше ЗеПрезидент за людей не считал русскоязыное население Донбасса, сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины», — цитирует дипломата РИА Новости.
Граждане Украины для Зеленского — не люди, а единицы, на которых можно еще получить западных денег, убеждена Захарова. Поэтому, говорит она, тот занизил потери в разы.
Зеленский оставил в рядах ВСУ столько «мертвых душ», чтобы их финансировали как живых. А деньги власти Украины продолжат выводить за рубеж, подчеркнула Захарова.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
ВСУ официально начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Оно заняло всего несколько месяцев и с треском провалилось.
О завершении наступательных действий боевиков стало известно 15 октября. За это время украинская армия понесла значительные потери — как в живой силе, так и в военной технике.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Шойгу оценил потери ВСУ за время контрнаступления в 166 тысяч боевиков.
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