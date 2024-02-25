Какую схему придумали власти Незалежной?

Каждый украинец знает, что президент Незалежной Владимир Зеленский врет о потерях ВСУ якобы в 31 тысячу человек. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Раньше ЗеПрезидент за людей не считал русскоязыное население Донбасса, сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины», — цитирует дипломата РИА Новости.

Граждане Украины для Зеленского — не люди, а единицы, на которых можно еще получить западных денег, убеждена Захарова. Поэтому, говорит она, тот занизил потери в разы.

Зеленский оставил в рядах ВСУ столько «мертвых душ», чтобы их финансировали как живых. А деньги власти Украины продолжат выводить за рубеж, подчеркнула Захарова.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

ВСУ официально начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Оно заняло всего несколько месяцев и с треском провалилось.

О завершении наступательных действий боевиков стало известно 15 октября. За это время украинская армия понесла значительные потери — как в живой силе, так и в военной технике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Шойгу оценил потери ВСУ за время контрнаступления в 166 тысяч боевиков.