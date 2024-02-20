Шойгу оценил потери ВСУ за время контрнаступления в 166 тысяч боевиков
Операция киевского режима с треском провалилась.
Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время контрнаступления потеряли 166 тысяч боевиков убитыми и ранеными. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Глава Минобороны указал, что противнику не удалось при задействовании таких огромных сил дойти даже до первой линии обороны.
«Потеряв 166 тысяч убитыми и ранеными, <…> более 800 танков, почти 2,4 тысячи боевых бронированных машин», — сказал он в беседе с ТАСС.
Шойгу добавил, что российские силы уничтожили больше половины танков немецких Leopard, поставленных ВСУ.
ВСУ официально начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Оно заняло всего несколько месяцев и с треском провалилось. О завершении наступательных действий боевиков стало известно 15 октября. За это время украинская армия понесла значительные потери — как в живой силе, так и в военной технике.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Крынки.
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