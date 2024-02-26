«Англосаксонский дуэт»: Захарова высказалась о деятельности ЦРУ на Украине

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 80 0

Захарова: спецслужбы США и Британии дают ВСУ координаты для нанесения ударов

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На что дипломат обратила особое внимание?

ЦРУ и службы разведки Британии снабжают ВСУ разведданными для ракетных ударов по армии России. Об этом 5-tv.ru заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«США и Великобритания, тут не нужно ограничиваться только ЦРУ, это различные структуры и службы англосаксонского дуэта, предоставляли координаты и данные украинским вооруженным силам для нанесения ударов опять же из поставок вооружений по линии НАТО», ― сказала дипломат.

Российское внешнеполитическое ведомство последние два года говорит об участии западных агентов в роли наводчиков для ВСУ, подчеркнула Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что на протяжении последних восьми лет на Украине вдоль границы с Россией на средства ЦРУ была построена сеть секретных военных баз. Американская спецслужба предоставляет Незалежной данные разведки для осуществления целенаправленных ракетных ударов и отслеживает передвижения российской армии на линии соприкосновения.

Тема:
Спецоперация
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