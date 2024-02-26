«Я молился»: взятый в плен боевик ВСУ попал под огонь сослуживцев при отступлении в Авдеевке
Со своим подразделением он прибыл в город за неделю до штурма российскими войсками.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало кадры с пленным боевиком ВСУ, захваченным штурмовыми подразделениями при освобождении Авдеевки. Старший стрелок 5-го отдельного стрелкового батальона ВСУ младший сержант Дмитрий Дядчук был прикомандирован к 110-й бригаде территориальной обороны.
Ему и его сослуживцам лишь сообщили, что они убывают в Донецкую область. С подразделением он прибыл в Авдеевку за неделю до штурма российскими войсками.
В первый же день потерял всех своих сослуживцев на позиции и решил отступить назад. При этом попал под огонь подразделений ВСУ.
В разрушенном здании Дядчук прятался более семи дней. Потом его обнаружили российские военнослужащие.
«Хотел сдаться сразу же, боялся, потому что по мне уже стреляли свои. А я хотел выжить. И вот ждал я, сидел молился. И настал такой момент, я услышал, что возле дома уже разговаривают на русском. Выстрелы из автомата. Я понял, что этот момент настал. И зашли они в дом, я крикнул: „Не стреляйте, я сдаюсь, я без оружия, я хочу жить“. И меня взяли в плен», — сказал он.
«Меня взяли в плен красиво. Меня не били. Я просто сдался… Все было нормально», — добавил Дядчук.
Ему оперативно предложили медицинскую помощь. В результате российский врач обработал пленному пулевое ранение.
Также Дядчук рассказал о больших потерях ВСУ в Авдеевке. По его мнению, отступление боевиков было хаотичным и несвоевременным.
Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Оттуда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка.
О его полном освобождении сообщил 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах российской армии на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.
При наступлении сил России украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы.
Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.
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