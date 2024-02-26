«Я молился»: взятый в плен боевик ВСУ попал под огонь сослуживцев при отступлении в Авдеевке

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 54 0

Со своим подразделением он прибыл в город за неделю до штурма российскими войсками.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало кадры с пленным боевиком ВСУ, захваченным штурмовыми подразделениями при освобождении Авдеевки. Старший стрелок 5-го отдельного стрелкового батальона ВСУ младший сержант Дмитрий Дядчук был прикомандирован к 110-й бригаде территориальной обороны.

Ему и его сослуживцам лишь сообщили, что они убывают в Донецкую область. С подразделением он прибыл в Авдеевку за неделю до штурма российскими войсками.

В первый же день потерял всех своих сослуживцев на позиции и решил отступить назад. При этом попал под огонь подразделений ВСУ.

В разрушенном здании Дядчук прятался более семи дней. Потом его обнаружили российские военнослужащие.

«Хотел сдаться сразу же, боялся, потому что по мне уже стреляли свои. А я хотел выжить. И вот ждал я, сидел молился. И настал такой момент, я услышал, что возле дома уже разговаривают на русском. Выстрелы из автомата. Я понял, что этот момент настал. И зашли они в дом, я крикнул: „Не стреляйте, я сдаюсь, я без оружия, я хочу жить“. И меня взяли в плен», — сказал он.

«Меня взяли в плен красиво. Меня не били. Я просто сдался… Все было нормально», — добавил Дядчук.

Ему оперативно предложили медицинскую помощь. В результате российский врач обработал пленному пулевое ранение.

Также Дядчук рассказал о больших потерях ВСУ в Авдеевке. По его мнению, отступление боевиков было хаотичным и несвоевременным.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Оттуда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка.

О его полном освобождении сообщил 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах российской армии на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

При наступлении сил России украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Тема:
Спецоперация
26 февр
Для ВКС нет плохой погоды. Лучшее видео из зоны СВО за день
26 февр
«Мороз по коже»: Фицо забил тревогу из-за предстоящего решения Запада по Украине
26 февр
Полное господство: как российские системы ПВО подавляют ЗРК Patriot
26 февр
«Враг окопался»: Рогов рассказал о текущей ситуации в селе Работино
26 февр
«Разрабатывается план»: зачем глава ЦРУ Бернс тайно приехал на Украину
26 февр
Он кто такой? Почему попытки Зеленского навязать «формулу мира» обречены на провал
26 февр
«Англосаксонский дуэт»: Захарова высказалась о деятельности ЦРУ на Украине
25 февр
«Будем терять»: Зеленский признал бедственное положение ВСУ
25 февр
«Резко расходится»: в США уличили Зеленского во лжи после оглашения потерь ВСУ
25 февр
Боевиков перемалывают: что сейчас происходит в селе Работино
-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.75
0.31 100.44
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:46
ТОП-7 самых популярных психических расстройств: проверьте, есть ли их симптомы у вас
7:29
Собянин: поддержка Москвы помогает наращивать выпуск инновационной продукции
7:16
Его умоляли не делать этого: как опасный трюк на съемках унес жизнь советского красавца Урбанского
7:01
Театр одного актера: Муцениеце унизила и растоптала Брутян на глазах у детей
6:59
«Я молился»: взятый в плен боевик ВСУ попал под огонь сослуживцев при отступлении в Авдеевке
6:48
В погоне за наследством: молодая жена Петросяна может разрабатывать хитрый план по «захвату» имущества?

Сейчас читают

Это беда: жуткий пожар охватил гигантский склад в Подмосковье
«Разрабатывается план»: зачем глава ЦРУ Бернс тайно приехал на Украину
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок