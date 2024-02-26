«Любимое занятие»: Захарова о заявлениях Британии в адрес Путина

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Евгения Романова
Евгения Романова 58 0

Захарова: МИД Британии намерен доказать недоказуемое идеей об ошибке Путина

«Любимое занятие»: Захарова о заявлениях Британии в адрес Путина

Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

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Тема:
Спецоперация

Что точно достоверно, так это заявление о том, что Россия продолжает верить в свою победу.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон намерен доказать президенту России Владимиру Путину, что тот ошибается в стратегии по Украине. Однако это сделать невозможно. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Жаль, он не признался, что НАТОвская задача „стратегического поражения России“ провалилась. Что касается стремления „доказать недоказуемое“ — это monkey business, любимое занятие английской бюрократии», — написала дипломат.

Таким образом она отреагировала на слова Кэмерона, который заявил на странице в соцсети X, что спустя два года Путин верит в свои шансы на победу. Страны Запада должны «доказать, что он ошибается».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова высказалась о деятельности ЦРУ на Украине. В частности, дпиломат обратила внимание на пособничество США и Британии при выборе места для нанесения ударов по армии России.

Тема:
Спецоперация
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