Зеленский сделал откровенное признание по конфликту на Украине: «Я надеюсь»
Зеленский: Украина потеряет много людей и земель, если США не поставят помощь
Фото: Reuters / POOL
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Лидер киевского режима опять обратился к США.
Украина многого лишится, если Соединенные Штаты не предоставят ей помощь. Такое заявление сделал президент Незалежной Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC.
«Мы потеряем много людей, территории», — сказал он, отвечая на вопрос, что будет с Украиной, если США не помогут.
Вместе с тем Зеленский выразил надежду, что у Вашингтона нет скрытых мотивов в рамках украинского конфликта. В частности, что США на самом деле желают победы Украины, а не пытаются ослабить Россию.
«Я надеюсь на это, иначе как доверять людям», — добавил он.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский не называет реальные потери ВСУ, ведь тогда украинцы придут в шок от таких чисел.
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