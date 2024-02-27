Он все понял: на Западе обратили внимание на одну деталь во внешнем виде Зеленского

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 95 0

The Guardian: Зеленский на последних совещаниях выглядел опустошенным

Он все понял: на Западе обратили внимание на одну деталь во внешнем виде Зеленского

Фото: Reuters / LIESA JOHANNSSEN

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Тема:
Спецоперация

Что происходит с главой Незалежной?

Президент Украины Владимир Зеленский стал выглядеть опустошенным. Об этом заявила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

«Несколько источников сообщили, что на недавних встречах президент выглядел измотанным», — говорится в материале.

Украинское общество, отмечается в тексте, устало от конфликта, в то время как международная поддержка раскалывается. Последний фактор приводит к острой нехватке боеприпасов на фронте.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем глава ЦРУ Бернс тайно приехал на Украину.

Тема:
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