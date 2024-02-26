«Разрабатывается план»: зачем глава ЦРУ Бернс тайно приехал на Украину

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 423 0

Политолог Кошкин: Бернс пытается успокоить Украину из-за проблем с помощью

Фото, видео: Reuters / Ken Cedeno; Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Между двумя странами, возможно, обострились противоречия.

ЦРУ и СБУ активно сотрудничали еще с 2014 года, а тайный визит директора американской спецслужбы Уильяма Бернса на Украину — попытка успокоить власти из-за проблем с финансированием со стороны США. Об этом 5-tv.ru заявил военный политолог Андрей Кошкин.

«Он в основном старается успокоить руководство Киева о том, что Вашингтон не бросил, просто невозможно напрямую выбить деньги на Украину и сейчас разрабатывается план лоббирования», — сказал специалист. 

Кошкин объяснил разночтения в ходе выполнения совместных задач СБУ и ЦРУ с определенным недоверием между двумя странами. Бернс, считает политолог, пытается убедить руководство Украины в том, что со стороны США не будет «бегства, как из Афганистана».

Ранее 5-tv.ru писал, что на протяжении последних восьми лет на Украине вдоль границы с Россией на средства ЦРУ была построена сеть секретных военных баз

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова после этого заявила, что ЦРУ и службы разведки Британии снабжают ВСУ разведданными для ракетных ударов по армии России. 

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