Макрон оценил вероятность отправки западных войск на Украину

Макрон: консенсуса по отправке на Украину европейских войск нет
Фото: Reuters / GONZALO FUENTES
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Союзники Незалежной тем временем создали коалицию по передаче ВСУ вооружения среднего и дальнего действия.
Консенсуса по отправке на Украину сухопутных войск западных стран пока нет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам прошедшей в Париже конференции по поддержке Украины.
«Сегодня вечером все обсуждалось в свободной и прямой манере. Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя», — сказал он.
При этом союзники Незалежной создали коалицию по передаче ВСУ вооружения среднего и дальнего действия. Поставка боеприпасов Украине — это «приоритет приоритетов», говорит Макрон, поэтому Франция составит перечень третьих стран, которые можно привлечь к этому процессу.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова отреагировала на заявление совета НАТО — Украина по СВО.
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