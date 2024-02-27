Макрон оценил вероятность отправки западных войск на Украину

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 18 0

Макрон: консенсуса по отправке на Украину европейских войск нет

Макрон оценил вероятность отправки западных войск на Украину

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

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Тема:
Спецоперация

Союзники Незалежной тем временем создали коалицию по передаче ВСУ вооружения среднего и дальнего действия.

Консенсуса по отправке на Украину сухопутных войск западных стран пока нет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам прошедшей в Париже конференции по поддержке Украины.

«Сегодня вечером все обсуждалось в свободной и прямой манере. Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя», — сказал он.

При этом союзники Незалежной создали коалицию по передаче ВСУ вооружения среднего и дальнего действия. Поставка боеприпасов Украине — это «приоритет приоритетов», говорит Макрон, поэтому Франция составит перечень третьих стран, которые можно привлечь к этому процессу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова отреагировала на заявление совета НАТО — Украина по СВО.

Тема:
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