Ротацию боевиков ВСУ сорвали на авдеевском направлении

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Все цели успешно поражены нашими бойцами.

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На авдеевском направлении по скоплению бронетехники ВСУ ударили артиллеристы Центрального военного округа. Сначала цель заметили беспилотники, после чего на закрытую огневую позицию выдвинулся гаубичный расчет и произвел серию успешных выстрелов.

В то же время технику и живую силу ВСУ атаковали наши реактивные системы «Град». Все цели успешно поражены, а противнику не удалось совершить ротацию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились кадры уничтожения первого танка Abrams в зоне СВО.

Тема:
Спецоперация
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