Ротацию боевиков ВСУ сорвали на авдеевском направлении
Все цели успешно поражены нашими бойцами.
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
На авдеевском направлении по скоплению бронетехники ВСУ ударили артиллеристы Центрального военного округа. Сначала цель заметили беспилотники, после чего на закрытую огневую позицию выдвинулся гаубичный расчет и произвел серию успешных выстрелов.
В то же время технику и живую силу ВСУ атаковали наши реактивные системы «Град». Все цели успешно поражены, а противнику не удалось совершить ротацию.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что появились кадры уничтожения первого танка Abrams в зоне СВО.
- 27 февр
- От гаубиц боевикам не убежать! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 27 февр
- «Это заговор»: в Госдуме раскрыли коварный план НАТО по Украине
- 27 февр
- «Можно»: Дуда допустил передачу Украине современных ракетных технологий
- 27 февр
- Макрон оценил вероятность отправки западных войск на Украину
- 27 февр
- Это настоящая бомба: что удалось выяснить о тайных базах ЦРУ на Украине
- 27 февр
- Он все понял: на Западе обратили внимание на одну деталь во внешнем виде Зеленского
- 27 февр
- Одним залпом: «Солнцепеки» расчищают путь на ключевых участках фронта
- 27 февр
- Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций
- 26 февр
- Захарова отреагировала на заявление совета НАТО — Украина по СВО
- 26 февр
- Вот и все: Зеленскому передали пугающие новости о будущем Украины
Читайте также
58%
-0.12 100.18
-0.26
Нашли ошибку?