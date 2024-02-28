Правильно ли Киев поступил, передвинув системы ПВО поближе к линии фронта?

Армия Украины уже в скором времени истратит остатки снарядов к западным зенитным ракетным комплексам (ЗРК) NASAMS и Patriot. Об этом сообщает журнал Forbes.

«Украина рано или поздно — скорее, рано — лишится своих лучших ракет ПВО», — указывается в материале.

Предполагается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) переместили все свои системы противовоздушной обороны (ПВО) ближе к линии фронта с целью противодействия авиации ВС России. NASAMS и Patriot используют американские ракеты, но новых поставок снарядов на Украину не было с декабря 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские системы ПВО и ЗРК Patriot работают в зоне СВО. Украинским боевикам не помогает даже западная техника.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.