Эрдоган заявил о готовности Турции принять переговоры России и Украины

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 29 0

При этом страна выступает за территориальную целостность Незалежной.

Эрдоган заявил о готовности Турции принять переговоры России и Украины

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Турция готова предоставить площадку для мирных переговоров России и Украины. Об этом заявил турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган.

«Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс, чтобы война закончилась справедливым и устойчивым миром. Для достижения этой цели крайне важно использовать все виды дипломатических каналов на самом высоком уровне. По крайней мере, я считаю, что необходимо начать совместную работу по определению общих параметров мира», — цитирует Эрдогана Hurriyet.

Новый раунд мирных переговоров может вновь пройти в Стамбуле, сказал он в ходе видеообращения к участникам саммита «Юго-Восточная Европа — Украина», который проходит в Албании.

При этом президент подчеркнул, что Турция выступает за территориальную целостность Украины и придерживается «формулы мира», представленной Владимиром Зеленским. Кроме того, политик заявил о готовности страны принять участие в восстановлении Незалежной после завершения боевых действий.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Швейцария заявила о приглашении России на мирную конференцию по Украине.

Тема:
Спецоперация
28 февр
Оперативники ЦРУ и продажа оружия: Вован и Лексус разговорили иностранных наемников ВСУ
28 февр
«Целый международный легион»: какие наемники участвуют в боях на стороне Украины
28 февр
«Рано или поздно»: Украине напомнили, что запасы западных ракет иссякают
28 февр
«Специальный навес»: как Запорожскую АЭС защитили от рук неонацистов
28 февр
Непростая задача: бойцы спецназа зачищают позиции ВСУ в районе Кременной
28 февр
«Они постоянно тут»: российский боец рассказал о спецназе НАТО в зоне СВО
28 февр
СК расследует дело по факту инцидента с участниками СВО в кафе Подмосковья
28 февр
В Европе выдвинули новую идею об использовании активов России: «Мыслите шире»
28 февр
Российские бойцы освободили населенный пункт Петровское
28 февр
Спецпредставитель Китая совершит турне ради завершения конфликта на Украине
Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.04
-0.59 99.92
-0.26
Шесть дней финансовой удачи: лунный календарь стрижек на март 2024

Последние новости

19:31
«Мы готовы»: какую помощь ждут от России в Приднестровье
19:31
«Риск развития тяжелых реакций»: что скрывает мода на капельницы с железом
19:20
Эрдоган заявил о готовности Турции принять переговоры России и Украины
19:19
Праздник близко: что подарить женщине на 8 Марта
19:07
Редкий праздник: можно ли сменить дату рождения ребенка, рожденного 29 февраля
18:53
Оперативники ЦРУ и продажа оружия: Вован и Лексус разговорили иностранных наемников ВСУ

Сейчас читают

Не терпят конкуренции: почему Запад никак не "отвяжется" от российского СПГ
Приднестровье обратилось к России за помощью в условиях давления Молдавии
СК и Росздравнадзор проверяют обстоятельства смерти пациента клиники Хайдарова
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок