Эрдоган заявил о готовности Турции принять переговоры России и Украины

Турция готова предоставить площадку для мирных переговоров России и Украины. Об этом заявил турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган.

«Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс, чтобы война закончилась справедливым и устойчивым миром. Для достижения этой цели крайне важно использовать все виды дипломатических каналов на самом высоком уровне. По крайней мере, я считаю, что необходимо начать совместную работу по определению общих параметров мира», — цитирует Эрдогана Hurriyet.

Новый раунд мирных переговоров может вновь пройти в Стамбуле, сказал он в ходе видеообращения к участникам саммита «Юго-Восточная Европа — Украина», который проходит в Албании.

При этом президент подчеркнул, что Турция выступает за территориальную целостность Украины и придерживается «формулы мира», представленной Владимиром Зеленским. Кроме того, политик заявил о готовности страны принять участие в восстановлении Незалежной после завершения боевых действий.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Швейцария заявила о приглашении России на мирную конференцию по Украине.