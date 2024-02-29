В Финляндии сделали громкое заявление об ударах ВСУ по территории России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 33 0

Yle: Украина может ударить финским оружием по территории России

В Финляндии сделали громкое заявление об ударах ВСУ по территории России

Фото: www.globallookpress.com / Maxym Marusenko

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Тема:
Спецоперация

Какие ограничения устанавливали власти страны при передаче вооружения?

Финляндия, передавая оружие ВСУ, не запрещала применять его против России. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

«Насколько мне известно, Финляндия не устанавливала подобных ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных объектов также на территории России», — говорит председатель парламентского комитета по обороне Юкки Копры.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен разъяснил, что ограничения на использование предоставляемого ВСУ оружия были введены государствами, направившими системы оружия дальнего радиуса действия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Незалежной Владимир Зеленский считает, что ВСУ не имеют права и возможности использовать западное оружие для нанесения ударов по России. 

Тема:
Спецоперация
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