Расчеты САУ «Гиацинт-С» уничтожили взводный опорный пункт ВСУ

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После успешного наступления их оперативно замаскировали.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На авдеевском направлении военнослужащие атаковали опорный пункт ВСУ с помощью гранатометов и переносных противотанковых комплексов. А довершили уничтожение украинского укрепрайона самоходные гаубицы «Гиацинт».

После успешного наступления «Гиацинты» оперативно замаскировали, не дав противнику возможности нанести ответные удары. А наши артиллеристы отправились в подземные укрытия в ожидании приказа о новой атаке.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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