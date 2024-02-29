Расчеты САУ «Гиацинт-С» уничтожили взводный опорный пункт ВСУ
После успешного наступления их оперативно замаскировали.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
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На авдеевском направлении военнослужащие атаковали опорный пункт ВСУ с помощью гранатометов и переносных противотанковых комплексов. А довершили уничтожение украинского укрепрайона самоходные гаубицы «Гиацинт».
После успешного наступления «Гиацинты» оперативно замаскировали, не дав противнику возможности нанести ответные удары. А наши артиллеристы отправились в подземные укрытия в ожидании приказа о новой атаке.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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