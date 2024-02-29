«Оккупация»: в Госдуме оценили возможную отправку войск Франции на Украину

Депутат Шеремет: отправку войск Франции в России расценят как оккупацию Украины
Фото: www.globallookpress.com / Cristel
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И заодно обратились к Владимиру Зеленскому.
Отправка войск Франции на Украину будет расцениваться как ее оккупация. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима во главе с (украинским президентом Владимиром — Прим. ред.) Зеленским, будет расценена как ее оккупация, а Франция воспринята как агрессор и сторона конфликта», — цитирует парламентария РИА Новости.
Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона является «мертвой и неосуществимой», убежден депутат. Шеремет также обратился к Зеленскому с призывом не надеяться на помощь Запада, которая «не поможет».
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, зачем Макрон зовет Европу в поход против России.
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