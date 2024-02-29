«Оккупация»: в Госдуме оценили возможную отправку войск Франции на Украину

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 42 0

Депутат Шеремет: отправку войск Франции в России расценят как оккупацию Украины

«Оккупация»: в Госдуме оценили возможную отправку войск Франции на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Cristel

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

И заодно обратились к Владимиру Зеленскому.

Отправка войск Франции на Украину будет расцениваться как ее оккупация. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима во главе с (украинским президентом Владимиром — Прим. ред.) Зеленским, будет расценена как ее оккупация, а Франция воспринята как агрессор и сторона конфликта», — цитирует парламентария РИА Новости.

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона является «мертвой и неосуществимой», убежден депутат. Шеремет также обратился к Зеленскому с призывом не надеяться на помощь Запада, которая «не поможет».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Макрон зовет Европу в поход против России.

Тема:
Спецоперация
29 февр
«Це мясорубка»: пленный раскрыл шокирующие факты о ВСУ
29 февр
Расчеты САУ «Гиацинт-С» уничтожили взводный опорный пункт ВСУ
29 февр
Су-34 наносит удары без промаха! Лучшее видео из зоны СВО за день
29 февр
Разрывает на куски: «Ланцеты» стали ночным кошмаром для боевиков ВСУ
29 февр
«Уничтожены русскими воинами»: украинских диверсантов ликвидировали на Тендровской косе
29 февр
В Финляндии сделали громкое заявление об ударах ВСУ по территории России
29 февр
«Жизненно необходимо»: сколько денег Украина хочет ежемесячно получать от Запада
28 февр
Во Франции допустили отправку солдат для защиты границ Украины
28 февр
«Орудия-франкенштейны»: на Западе рассказали о нелепой практике ВСУ
28 февр
Эрдоган заявил о готовности Турции принять переговоры России и Украины
-1° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.87
-0.17 99.45
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:43
«Парный игрок»: как Барановская уживается с партнерами по съемкам
7:29
«Тут все однозначно»: какие мужчины готовы быть в отношениях с женщиной с ребенком
7:14
Самолеты между Москвой и Петербургом летом будут летать каждые 15 минут
7:00
Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2024 года
6:43
«Оккупация»: в Госдуме оценили возможную отправку войск Франции на Украину
6:34
Ракету для первого в этом году пуска с Восточного допустили к заправке

Сейчас читают

Не терпят конкуренции: почему Запад никак не "отвяжется" от российского СПГ
Накроет с головой: в чем таится главная опасность магнитных бурь для здоровья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 февраля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок