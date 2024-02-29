Российские штурмовики Су-25 «накрыли» украинских террористов «Тулумбасами»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 67 0

Минобороны РФ: экипажи Су-25 ВКС России поразили силы ВСУ в районе Донецка

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Согласно сообщению, удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-13.

Российская авиация с помощью штурмовиков Су-25 ликвидировала опорные пункты, скопление живой силы и бронированной техники Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Об этом сообщили в ведомстве Министерства обороны РФ.

Удар по силам противника был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-13 «Тулумбас» с последующим кабрированием на высоте в 25 метров.

«По докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования», — уточняется в сообщении.

Как рассказал летчик самолета Су-25 с позывным Трактор, после получения команды подготовка к повторному боевому вылету была осуществлена в самые короткие сроки. Взлет был выполнен с аэродрома базирования, затем— выход в район цели.

После поражения врага неуправляемыми авиационными ракетами экипаж выполнил отход от цели.

«Передовой авиационный наводчик с воздуха подтвердил поражение цели. Посадку осуществили на аэродром базирования. После доклада командира о выполнении боевой задачи, с земли подтвердили об уничтожении живой силы противника», — сказал российский военный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские Су-25 поразили «опорники» ВСУ на краснолиманском направлении.

Тема:
Спецоперация
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