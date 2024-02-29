Боевик ВСУ попал в плен при попытке высадиться в районе Тендровской косы

Подробности привели в оборонном ведомстве России.
Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau
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Российские бойцы пресекли попытку боевиков киевского режима высадиться на лодках в районе Тендровской косы в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Подразделениями российской группировки войск на херсонском направлении уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что бой длился недолго, в результате лодки противника затонули, одна из них успела развернуться и на большой скорости уплыть. При этом потери армия Украины понесла немаленькие: до 25 боевиков, один попал в плен.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы российской армии после штурмовых действий закрепились на опорных пунктах в Работино Запорожской области.
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