Вражеский объект был сбит силами ПВО.
Фото: Гынгазов Николай / ТАСС
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Вражеский беспилотник сбили над полуостровом Крым. О пресечении атаки киевского режима сообщила пресс-служба Минобороны России.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым при помощи беспилотника самолетного типа. Около 15:45 по московскому времени вражеский объект был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО).
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские силы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать объекты в российских регионах с применением беспилотников самолетного типа. Своими целями киевский режим выбрал Брянскую и Белгородскую области.
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