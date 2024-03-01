Балицкий заявил о господстве русской артиллерии в Запорожской области

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 31 0

Балицкий: российские силы в Запорожской области имеют преимущество в артиллерии

Балицкий заявил о господстве русской артиллерии в Запорожской области

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Националисты терпят одно поражение за другим.

Армия России имеет преимущество в артиллерии в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Очевидно чувствуется наше преимущество в вооружении, особенно в артиллерии. Потому что сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться, и это, конечно, дает нам перспективы, дает нам возможности», — цитирует политика РИА Новости.

ВСУ на данном направлении находятся в условиях «российского наката», поэтому сложно сказать, каким образом они себя поведут, отметил Балицкий.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ллойд Остин сделал громкое заявление по поводу СВО.

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