Рогов заявил о катастрофических потерях ВСУ в Работино

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 33 0

Рогов: ВСУ несут огромные потери в селе Работино

Рогов заявил о катастрофических потерях ВСУ в Работино

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Центральная часть села пока остается «серой зоной».

ВСУ теряют огромное количество как личного состава, так и техники, в процессе боев за село Работино. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВСУ несут огромные потери в Работино и на подступах к нему, как в личном составе, так и технике. Их командование с маниакальной одержимостью отдало приказ любой ценой держать позиции в Работино», — цитирует политика РИА Новости.

Рогов уточнил, что российские войска удерживают южную часть села, ВСУ — северную, а центральная часть остается «серой зоной». Все попытки боевиков атаковать российские позиции «разбиваются о нашу оборону и уничтожаются нашим огнем», подчеркнул он.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский допустил потерю контроля ВСУ над Харьковом.

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