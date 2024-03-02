Теперь понятно: новый главком ВСУ нашел виновных в провалах украинцев на фронте

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Евгения Романова
Евгения Романова 88 0

Сырский обвинил командиров в провалах ВСУ на восточном фланге

Теперь понятно: новый главком ВСУ нашел виновных в провалах украинцев на фронте

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Преступный киевский режим терпит поражение. «Верхушка» в панике.

Командование ряда бригад Вооруженных сил Украины на восточном фланге не справляется с управлением и удержанием позиций. Такое заявление сделал главком армии Незалежной Александр Сырский в Telegram-канале.

«В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать атаки и держать позиции, а другим нет. Это зависит от командира бригады, способности принимать адекватные решения», — написал он.

Как отметил Сырский, командир должен владеть обстановкой и своими решениями, но если этого не происходит, то он создает угрозу жизни подчиненных. В этой связи главком намерен принять кадровые решения. Он также добавил, что в целях восстановления боеспособности переместил одну из бригад, которая находится на передовой уже два года.

Причем Сырский не в первый раз уже выражает недовольство украинскими командирами. В прошлый раз главком ВСУ заявлял о тех, кто допустил «определенные просчеты» во владении обстановкой на фронте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о катастрофических потерях ВСУ в Работино. Центральная часть села пока остается «серой зоной».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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Теперь понятно: новый главком ВСУ нашел виновных в провалах украинцев на фронте

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