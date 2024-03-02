Средства ПВО поразили воздушные цели в Ленинградской области

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 101 0

Все произошло в Ломоносовском районе.

Фото, видео: Leo Correa / ТАСС; Telegram / Александр ДроZденко / drozdenko_au_lo; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Воздушные цели поражены над акваторией Финского залива», — написал он в Telegram-канале.

Жертв и разрушений в результате инцидента нет, подчеркнул Дрозденко.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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