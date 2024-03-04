Яд из-за океана: Киев планировал диверсию с химикатами из США

В Мелитополе задержали трех человек, завербованных украинскими спецслужбами. Сейчас они активно сотрудничают с ФСБ. Но стоит ли ждать должной реакции со стороны мирового сообщества?

Следователи в Запорожской области продолжают выяснять детали подготовки теракта с использованием боевых отравляющих веществ. Диверсию с применением произведенного в США химиката должен был совершить завербованный украинскими спецслужбами мужчина.

Сейчас он охотно дает показания. И уже известно, что кроме наших военных, целями диверсанта были и руководители Запорожья. Эмиль Тимашев с подробностями.

Красногорское кладбище Мелитополя. Тихое и неприметное место. Именно здесь сотрудники ГУР Украины устроили схрон с химическим оружием.

«Мы должны были забрать содержимое, чтобы передать другим людям, а часть использовать», — рассказывает один из задержанных.

Завербованный украинскими спецслужбами Дилявер Куршутов показывает оперативникам ФСБ ту самую могилу, где был тайник.

Опасную посылку злоумышленники искали два дня. Нашли не с первого раза. По точным координатам кураторов, в пять часов утра, подальше от случайных прохожих, они вышли вот на эту могилу. Вот здесь внутри и был заложен пакет с отравляющими веществами. Кроме ампул с химикатами, в пакете была еще взрывчатка, замаскированная под пауэрбанки.

«Пауэрбанки должны были подсунуть военным российским, чтобы они взяли и взорвались», — рассказывает Куршутов.

Все содержимое тайника Куршутов отнес к себе домой, ждал дальнейших инструкций от кураторов, но выполнить задание не успел.

«Для чего хранили содержимое?»

«Для передачи».

Украинские спецслужбы дали ему псевдоним «Вампир». Он должен был собирать информацию о местах дислокации российских войск, а еще ему поставили задачу — осуществить диверсии в отношении военных.

«Химикаты нужно было подсыпать в столовую… В суп или сок», — рассказывает задержанный.

Позже экспертиза установит, в ампулах с бесцветной жидкостью и надписью «Биоспорин» для маскировки, аналог токсичного химиката BZ, который признан боевым отравляющим веществом.

Связь с Куршутовым держал сотрудник главного управления разведки (ГУР) Украины Александр Когут. По телефону он подробно объяснял, как нужно использовать отравляющее вещество.

«Вот этот флакончик один на 250 грамм. Ну, на стакан, короче, компота там, грубо говоря», — давал указания завербованному Когут.

За теракт Куршутову обещали две тысячи долларов. Это если за простых гражданских или российских военнослужащих. Но главной целью террористов был глава Запорожской области.

«Если еще (Евгению. — Прим. ред.) Балицкому через уборщицу воду поменять, то десятка. Сразу наличкой».

«Балицкий — это очень серьезно… Хорошо было бы».

«Вот, подумай. Если есть варианты, то заработаешь бабки. Если кто-то будет из его приближенных, то это тоже будет считаться», — говорил Когут по телефону Куршутову.

Спланированный украинскими спецслужбами теракт Куршутов готовил вместе с сообщниками — Геннадием и Ольгой Капраловыми. Сейчас они тоже под следствием. Скорее всего, они даже не догадывались, с каким веществом они имеют дело.

BZ контролируется конвенцией о запрещении химического оружия. Этот яд могут изготовить только американцы. США активно применяли его во время Вьетнамской войны.

«Единственная опытная установка этого вещества находится в США, город Эджвуд. Там производилось порядка 20 тонн этого вещества ежегодно. Конечно, они могли синтезировать это вещество где-то еще, на той же Украине. Но американцы, как минимум, дали им формулу», — говорит бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

BZ является опасным психохимическим веществом. Он вызывает острый психоз, потерю ориентации и галлюцинации. Одного миллиграмма хватает, чтобы отключить человека на 70 часов.

«Люди, вдохнувшие это вещество, они претерпевают… То, что называется психический стресс. Они теряют способность мыслить, соображать… Они могут даже при этом задохнуться», — пояснил специалист по токсикологии окружающей среды Валерий Петросян.

Москва уже информировала международное сообщество о наличии неоспоримых доказательств участия США в поставках на Украину токсичных веществ. Теперь Западу придется снова отвечать на неудобные вопросы.

«В ходе предстоящей 5 марта 105-й сессии ОЗХО мы будем поднимать вопросы о системном применении украинскими боевиками токсичных химикатов. И потребуем от организации дать должную оценку с точки зрения международного права преступной деятельности», — заявил заместитель главы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский.

Сейчас украинский агент Куршутов и его сообщники активно сотрудничают с ФСБ. Сядут они надолго. Тяжкие статьи «Теракт» и «Приобретение оружия массового поражения» тянут на серьезный срок. При этом ГУР о них даже не вспоминают. Для украинских спецслужб они обычный расходный материал.