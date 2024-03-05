Всегда начеку: как работают российские артиллеристы в зоне спецоперации
Артиллеристы ВС РФ обеспечивают продвижение штурмовиков на южно-донецком участке
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
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Эти бойцы задействованы на всех участках фронта. Но что происходит на южно-донецком — одном из самых «горячих» направлений?
На южно-донецком участке фронта важную миссию выполняют артиллеристы, которые прикрывают продвижение наших штурмовиков, уничтожая опорные пункты и огневые точки украинских боевиков. Расчетам РСЗО «Ураган» при этом приходится действовать крайне быстро — в небе постоянная угроза в виде дронов противника. Однако эффективность от этого не снижается. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков убедился в этом.
Граница ДНР и Запорожья. Один из самых горячих участков южно-донецкого фронта. В небе то и дело появляются вражеские дроны. Поэтому артиллеристы 29-й армии быть все время начеку.
Из лесополосы на полном ходу выезжает заряжающая машина. В кузове — снаряды повышенной мощности для реактивной системы залпового огня «Ураган». Артиллеристы торопятся. Сейчас на открытой местности они крайне уязвимы. Но все бойцы опытные, работают слаженно. Бок о бок на передовой уже два года.
«По буклетам уходит 16 минут, но мы научились все делать быстрее, за восемь минут. Нормативы перебиваем. Люди давно понимают без слов», — говорит боец с позывным «Чача».
Никаких лишних движений. Координаты цели уже известны. Заряженный «Ураган» едет в сторону огневой позиции. Задача артиллеристов оказать поддержку штурмовой пехоте. Обезоружить тыловые части противника.
Бойцы сворачивают установку. И срочно меняют позицию. Пришла новая цель — вражеский «опорник» с пулеметчиками, которые пытаются помешать нашим штурмовым отрядам идти вперед.
Точные удары выбивают врага с занятых рубежей. На счету этого расчета десятки пораженных целей — американские гаубицы и бронетранспортеры.
«Обнаружили БПЛА аппаратом скопление. Нам передали координаты сразу. Мы по этом цели отработали наши войска. Пехота. Продвинулись вперед», — говорит боец с позывным «Южный».
Реактивщики возвращаются в тыловой район. Но только для перезарядки. Через пару часов — снова на передовую. Штурмовикам, которые в эти минуты ведут наступления на стыке ДНР и Запорожья, нужна их мощная огневая крупнокалиберная поддержка.
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