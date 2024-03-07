Украинские укрепления пока так и не показали значительных результатов, поэтому, видимо, боевики решили взять пример с великой державы.

Боевики армии Украины пытаются возвести линию обороны наподобие системы укреплений, которую бойцы ВС России создали больше года назад. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В ходе прошлогоднего контрнаступления украинские боевики столкнулись с практически непроходимыми препятствиями. Оборона России состояла из многоуровневых линий защитных сооружений: противотанковых надолбов, рвов и окопов. Теперь Вооруженные силу Украины (ВСУ) хотят повторить эти препятствия, к западу от Авдеевки экскаваторы уже начали разрывать землю.

«В тех условиях, в которых мы находимся, нам приходится копать, укреплять и строить самим», — сказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

Отмечается, что пока кампания по строительству широкой сети укреплений не принесла результатов. Военные эксперты уже прогнозируют критическую ситуацию для ВСУ, поскольку они так и не смогли сделать систему эшелонированной обороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад указал Украине на стратегическую ошибку в Авдеевке. Там ВСУ начали строить оборонительные линии только три месяца назад и не достигли значительных успехов в этом деле.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.