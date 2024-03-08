Как мертвому припарка: в Швеции вынесли Украине неутешительный приговор

Экс-главком ВС Швеции Хедерстедт: никакая военная поддержка не поможет Украине
Фото: Reuters / LIESA JOHANNSSEN
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И заодно отметили впечатляющее развитие российского ВПК.
Украина не сможет завершить конфликт с Россией вооруженным путем, даже если ее союзники увеличат поставки боеприпасов. Об этом Svenska Dagbladet заявил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Йохан Хедерстедт.
«Я не вижу военного решения конфликта. Есть миф, будто бы увеличение поставок артиллерийских орудий и боеприпасов к ним спасут Киев», — сказал Хедерстедт.
Он также отметил, что военно-промышленный комплекс России продолжает активно развиваться. Поэтому российская армия всегда будет впереди ВСУ во всем, что касается технического обеспечения, считает военный.
«Украине потребовалось бы невероятное количество систем вооружения дальнего действия для борьбы с наземными и воздушными целями, бронетехники, машин разминирования, а также до 500 тысяч мобилизованных солдат на линии фронта», — добавил он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше оценили возможность отправки войск на Украину.
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