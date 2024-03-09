Он должен был это решить: боевик ВСУ пожаловался на главные промахи Сырского

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 64 0

Украинский военнопленный Гуприн: после назначения Сырского в ВСУ ждали перемирия

Он должен был это решить: боевик ВСУ пожаловался на главные промахи Сырского

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Тема:
Спецоперация

Украинская армия полностью разочарована в своем командовании. Но этого стоило ожидать.

Украинские боевики надеялись, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский повлияет на заключение перемирия с Россией. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный Александр Гуприн, служивший в 58-й отдельной мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины.

Террорист сдался в плен в начале марта. По его словам, украинская армия очень рассчитывала, что занявший должность главком сможет повлиять на лидера Незалежной Владимира Зеленского.

«Думали, что Сырский придет, Сырский что-то сделает, хотя бы как-то… Ну, уладит что-то. Может, с Зеленским договорится», — сказал Гуприн.

На бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в подразделении пленного подобных надежд не возлагали — в его управлении наблюдалась лишь тактика «мясных штурмов». По мнению Гуприна, урегулировать конфликт не сможет и президент Украины, который «не хочет мирных переговоров».

Боевик упомянул, что родился и учился в России. В частности, поэтому так хотел бы мира для сторон.

«Может, там как бы что-то порешали, чтобы оно все устаканилось, утихомирилось… Чтобы было все спокойно», — добавил солдат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что диверсант ВСУ рассказал о неудачной попытке форсировать Днепр.

Тема:
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