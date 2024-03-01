«Кинули на убой и отписались»: диверсант ВСУ о неудачной попытке форсировать Днепр

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

Пленный диверсант Горин рассказал о провальной операции по форсированию Днепра

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные уничтожили группу ВСУ, которая хотела высадиться на Тендровскую косу.

Пленный украинский боевик рассказал о неудачной попытке диверсантов ВСУ форсировать Днепр. Кадры допроса публикует Минобороны России.

Евгений Горин служил в 73-м морском центре ВМС Украины старшим матросом. Он попал в плен 28 февраля 2024 года при попытке высадиться на Тендровскую косу.

«Когда была команда трем лодкам выстроиться в линию, это надо было сделать за километр до объекта. Сделалось это не за километр, сделалось это метров за 300. За 200 метров должно было начаться огневое поражение пулеметом с крайней лодки, огневой контакт маяка», — рассказывает пленный.

Украинских диверсантов вовремя заметили российские военные, которые открыли огонь по лодкам.

«Лодка полностью попала под обстрел со всех огневых средств поражений на берегу. Получается, две лодки отошли, а две лодки попали под перекрестный обстрел», — говорит пленный.

Евгений Горин уверен, что никакого смысла в приказе командования, который они выполняли, не было совершенно. Разве что некая демонстрация, только чего конкретно, понять ему сложно. Вероятнее всего, ради очередной «победы» на информационном фронте, к которому у ВСУ очевидная тяга.

«Просто кинули группу на героический убой и отписались. И все это только ради медийки», — считает пленный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сказал пленный боевик ВСУ о вранье Зеленского.

Тема:
Спецоперация
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