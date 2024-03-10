Все в укрытие: опубликовано последнее сообщение пропавшего в Харькове генерала ВСУ

С середины февраля генерал юстиции, который ранее активно вел социальные сети, не опубликовал не единого поста.

Харсковская пресса стоит на ушах: украинский генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник бесследно исчез после призыва прятаться в укрытии на фоне сигнала воздушной тревоги. На связь Мельник не выходит вот уже третью неделю, в то время как еще недавно активно публиковал новости в Telegram-канале.

До недавнего момента, констатирует пресса, Мельник (его позывной — Марсель) очень активно освещал специальную военную операцию на Украине, публикуя по несколько постов в сутки. Но с 17 февраля в его канале не появилось ни одной новой записи. Последний пост Мельник приурочил к сообщению о взрыве в Харькове. В посте Мельник призывал всех жителей города отправиться в укрытие: в регионе действовал режим воздушной тревоги.

«Харьков и область: идем в укрытие!» — призвал он.

Это сообщение стало для Мельника последним.

Не упоминается с того периода и фамилия Мельника в СМИ, что может свидетельствовать о трагической развязке его истории. Однако, официальных подтверждений о возможной трагедии пресса не озвучивает.

Ранее 5-tv.ru писал, что как ВС РФ уничтожают поставленное Западом вооружение ВСУ.