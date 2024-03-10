Все в укрытие: опубликовано последнее сообщение пропавшего в Харькове генерала ВСУ

Украинский генерал Сергей Мельник исчез после призывов прятаться в укрытие
Фото: Telegram / Генерал Марсель / generalmarsel
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
С середины февраля генерал юстиции, который ранее активно вел социальные сети, не опубликовал не единого поста.
Харсковская пресса стоит на ушах: украинский генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник бесследно исчез после призыва прятаться в укрытии на фоне сигнала воздушной тревоги. На связь Мельник не выходит вот уже третью неделю, в то время как еще недавно активно публиковал новости в Telegram-канале.
До недавнего момента, констатирует пресса, Мельник (его позывной — Марсель) очень активно освещал специальную военную операцию на Украине, публикуя по несколько постов в сутки. Но с 17 февраля в его канале не появилось ни одной новой записи. Последний пост Мельник приурочил к сообщению о взрыве в Харькове. В посте Мельник призывал всех жителей города отправиться в укрытие: в регионе действовал режим воздушной тревоги.
«Харьков и область: идем в укрытие!» — призвал он.
Это сообщение стало для Мельника последним.
Не упоминается с того периода и фамилия Мельника в СМИ, что может свидетельствовать о трагической развязке его истории. Однако, официальных подтверждений о возможной трагедии пресса не озвучивает.
Ранее 5-tv.ru писал, что как ВС РФ уничтожают поставленное Западом вооружение ВСУ.
- 10 мар
- Проблемы налицо: Захарова раскрыла истинную причину конфуза Байдена с Афганистаном
- 10 мар
- «Почти наверняка»: в США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot
- 10 мар
- Пушилин: 9 человек пострадали при обстреле Донецка и Горловки украинскими боевиками
- 10 мар
- Накипело: что было на тайных февральских переговорах Джонсона с Мадуро
- 10 мар
- При атаке украинского БПЛА на хлебокомбинат в Горловке есть пострадавшие
- 10 мар
- Франция создает альянс для отправки войск на Украину: какие страны готовы?
- 10 мар
- Самые-самые: о чем Путин общался с выпускницами военного авиационного училища
- 10 мар
- На раз-два: как ВС РФ уничтожают поставленное Западом вооружение ВСУ
- 10 мар
- На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области
- 10 мар
- Верный и надежный тыл: как женщины-волонтеры помогают бойцам в зоне спецоперации
Читайте также
53%
0.41 98.88
0.68
Нашли ошибку?