«Вот, что такое церковь»: Зеленский по-хамски ответил Папе Римскому

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 58 0

Зеленский назвал идею Папы Римского о переговорах виртуальным посредничеством

«Вот, что такое церковь»: Зеленский по-хамски ответил Папе Римскому

Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy

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Тема:
Спецоперация

Что сказал глава Незалежной?

Призыв Папы Римского Франциска к переговорам с Россией является «виртуальным посредничеством». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он, как отмечается, благодарен украинским капелланам. Они поддерживают боевиков «молитвой и разговором».

«Вот, что такое церковь — с людьми. А не за 2,5 тысячи километров где-то там заниматься виртуальным посредничеством», ― сказал Зеленский в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине.

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