«Поездка вернула меня к истокам»: оконфузившаяся Бузова дала волю эмоциям

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 38 0

Упавшая на льду Ольга Бузова осталась в восторге от поездки на Валаам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Телеведущая решила поделиться дорогими сердцу моментами.

Поющая телеведущая Ольга Бузова вновь оконфузилась на глазах у собственной команды. Момент случившегося попал на видео во время поездки знаменитости в Карелию.

В живописный регион звезда отправилась аккурат в Международный женский день — таким образом, звезда исполнила свою давнюю мечту побывать именно тут. Несколько недель Бузова интриговала публику, подогревая интерес к цели и месту своего путешествия, а 8 Марта торжественно созналась — она приехала на Русский Север по зову души.

В личном микроблоге Бузова разместила видео, на котором с широкой улыбкой по замерзшей поверхности Ладожского озера. В какой-то момент, потеряв равновесие, знаменитость падает: момент случившегося запечатлела камера одного из спутников Ольги. К счастью, обошлось без травм.

«Эта поездка вернула меня к истокам», — подписала свою публикацию Бузова.

Чтобы усилить имеющееся впечатление, Бузова показала в микроблоге и дом, в котором намерена провести выходные. Светившаяся от счастья телеведущая заявила, что некоторое время не будет выходить на связь. Позже стало известно, что девушка находится в Сортавале. Звезда проекта, ориентированного на построение любви, отправилась в Карелию, чтобы набраться сил и спокойствия. 

Ранее 5-tv.ru писал о сложностях, с которыми Ольга Бузова столкнулась на пути к успеху.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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