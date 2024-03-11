«Поездка вернула меня к истокам»: оконфузившаяся Бузова дала волю эмоциям
Упавшая на льду Ольга Бузова осталась в восторге от поездки на Валаам
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru
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Телеведущая решила поделиться дорогими сердцу моментами.
Поющая телеведущая Ольга Бузова вновь оконфузилась на глазах у собственной команды. Момент случившегося попал на видео во время поездки знаменитости в Карелию.
В живописный регион звезда отправилась аккурат в Международный женский день — таким образом, звезда исполнила свою давнюю мечту побывать именно тут. Несколько недель Бузова интриговала публику, подогревая интерес к цели и месту своего путешествия, а 8 Марта торжественно созналась — она приехала на Русский Север по зову души.
В личном микроблоге Бузова разместила видео, на котором с широкой улыбкой по замерзшей поверхности Ладожского озера. В какой-то момент, потеряв равновесие, знаменитость падает: момент случившегося запечатлела камера одного из спутников Ольги. К счастью, обошлось без травм.
«Эта поездка вернула меня к истокам», — подписала свою публикацию Бузова.
Чтобы усилить имеющееся впечатление, Бузова показала в микроблоге и дом, в котором намерена провести выходные. Светившаяся от счастья телеведущая заявила, что некоторое время не будет выходить на связь. Позже стало известно, что девушка находится в Сортавале. Звезда проекта, ориентированного на построение любви, отправилась в Карелию, чтобы набраться сил и спокойствия.
Ранее 5-tv.ru писал о сложностях, с которыми Ольга Бузова столкнулась на пути к успеху.
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