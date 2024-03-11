Раздел для бойцов СВО и их семей появится на портале госуслуг

Какую информацию граждане смогут там найти?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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На портале госуслуг появится раздел для бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей с информацией о мерах поддержки. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в ходе встречи в Кремле попросил главу Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова лично контролировать вопросы поддержки участников спецоперации на Украине и их семей.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
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