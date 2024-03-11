«Потери колоссальные»: как российские бойцы поразили элитные войска ВСУ под Харьковом

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 250 0

ТАСС: нанесен ракетный удар по пункту элитных войск ВСУ в Харьковской области

«Потери колоссальные»: как российские бойцы поразили элитные войска ВСУ под Харьковом

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Армия России продолжает выполнять поставленные задачи спецоперации на Украине.

Российские военные нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Там находились и элитные подразделения противника, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Уточняется, что бойцы нанесли ракетный удар по пункту украинских формирований, в результате чего киевский режим понес большие потери.

«По нашей информации, потери украинские боевики понесли колоссальные. Среди обычных военнослужащих там также находились и элитные военизированные подразделения», — сказал собеседник агентства.

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В конце февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима, о ее проведении объявил наш президент Владимир Путин. Миротворческая миссия по демилитаризации и денацификации Украины была воспринята Западом и Незалежной как вторжение.

Киевский режим смог быстро завести друзей-спонсоров в США, странах Евросоюза и НАТО. Хотя, нужно отметить, что спустя уже почти два года войны западная помощь начинает сокращаться.

Даже с ней Вооруженные силы Украины (ВСУ) не делали успехов на поле боя. В то же время Минобороны России ежедневно объявляет о выполнении задач в зоне СВО нашими бойцами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда и зачем солдаты НАТО появились на Украине.

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