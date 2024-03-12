«Это провал»: на Украине возмущены уничтожением американской системы HIMARS

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 47 0

Киевский политик Лапин возмутился уничтожением американской системы HIMARS

«Это провал»: на Украине возмущены уничтожением американской системы HIMARS

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Тема:
Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию.

Российская армия уничтожила американский ракетный комплекс HIMARS из-за плохой работы радиоэлектронной разведки Украины. С таким заявлением выступил киевский политик Игорь Лапин.

По словам депутата, перед тем, как ударить, ВС РФ запустили к месту расположения реактивной системы беспилотник, что говорит о провале радиэлектронной разведки ВСУ.

«HIMARS вышел на позицию, какого-то черта стоял там около получаса. Это дало возможность навести ракету, и ракета прилетела точно в HIMARS. Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник», — заявил Лапин во время съемок YouTube-шоу.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как ВС РФ уничтожают поставленное Западом вооружение ВСУ.

Тема:
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