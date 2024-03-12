Российские военные освободили пункт Невельское в ДНР

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 62 0

Об успехах рассказали в Минобороны.

Российские военные освободили пункт Невельское в ДНР

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

Российские войска освободили населенный пункт Невельское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой народной республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении.

В Минобороны также привели данные по потерям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Так, за стуки враг лишился до 350 боевиков, двух танков, четырех автомобилей и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

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В конце февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима, о ее проведении объявил наш президент Владимир Путин. Миротворческая миссия РФ по демилитаризации и денацификации Украины была воспринята Западом и Незалежной как вторжение.

Киевский режим смог быстро завести друзей-спонсоров в США, странах Евросоюза и НАТО. Хотя, нужно отметить, что спустя уже почти два года войны западная помощь начинает сокращаться.

Даже с ней ВСУ не делали успехов на поле боя. В то же время Минобороны РФ ежедневно объявляет о выполнении задач в зоне СВО нашими бойцами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как танковый взвод помогает пехоте ВС РФ наступать на запорожском направлении.

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