Глава ЦРУ Бернс забил тревогу из-за возможного будущего Украины
Бернс: Украина без помощи США уже через год примет условия России на переговорах
Фото: Amanda Andrade-Rhoades / ТАСС
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Поражение Незалежной непосредственно скажется на интересах США.
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина будет вынуждена пойти на условия России, если США прекратят ей помогать. Мирные переговоры тогда будут не за горами — понадобится всего лишь год, считает разведчик.
«Он (президент России Владимир Путин — Прим. ред.) заинтересован в таких переговорах, где может диктовать условия. Думаю, что без дополнительной помощи, это то будущее, которое может ждать Украину через год от настоящего момента», — отметил Бернс на слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей США.
Если военная помощь перестанет поступать, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат отступать и потерпят большие потери, добавил он. Последствия поражения Украины, отметил Бернс, скажутся на интересах США как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в ЦРУ спрогнозировали сроки нового контрнаступления ВСУ.
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