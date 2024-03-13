«Есть угроза»: главком ВСУ Сырский оценил темпы продвижения войск России

|
Евгения Романова
Евгения Романова 375 0

Сырский заявил об угрозе продвижения армии РФ на отдельных направлениях

«Есть угроза»: главком ВСУ Сырский оценил темпы продвижения войск России

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Он назвал сложной обстановку по всей линии боевого соприкосновения.

Вооруженные силы России продвигаются на отдельных направлениях в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на странице в соцсети.

«Поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков», — написал он.

Сырский сообщил о сложной оперативной обстановке по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, российские бойцы продолжают наступать. Они при этом сосредоточили основные усилия в населенных пунктах Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия Украины лишилась двух вертолетов Ми-8 под Донецком и ЗРК Patriot с цехом по ремонту украинской техники под Харьковом.

Тема:
Спецоперация
13 мар
Шольц исключил отправку войск Германии на Украину: «Я несу ответственность»
13 мар
«Подстрекательство»: Захарова о заявлениях США по нанесению ударов по Крыму
13 мар
Российские бойцы прорвали оборону в Запорожской области
13 мар
Армия Украины лишилась двух вертолетов Ми-8 под Донецком
13 мар
«Явная вражда»: Макрон, Шольц и Туск пытаются устранить разногласия из-за Украины
13 мар
Красные линии сдвигаются: может ли Польша отправить военных на Украину
13 мар
СМИ узнали о готовности США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
13 мар
Росгвардия рассказала о потерях ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область
13 мар
Российские бойцы провели ночной рейд на правый берег Днепра в Херсонской области
13 мар
«К американцам привыкли»: как сотрудник ЦРУ оказался в рядах армии Украины
+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
90.88
0.25 99.36
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:44
Скандал набирает обороты: Тарасова ответила Тутберидзе на требование извиниться
16:35
Шольц исключил отправку войск Германии на Украину: «Я несу ответственность»
16:24
Криминальный авторитет Шакро Молодой вышел по УДО
16:17
«Против государства»: что грозит политикам Молдавии за визиты в Россию
16:12
«Подстрекательство»: Захарова о заявлениях США по нанесению ударов по Крыму
16:01
«Включается антиспам»: как доверчивый Митя Фомин противостоит мошенникам

Сейчас читают

«Залужный с возу»: Как Зеленский сослал политического конкурента в Лондон
Опубликовано большое интервью Путина Киселёву
Откроет «ящик Пандоры»: чем грозит Макрону введение эвтаназии во Франции
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок