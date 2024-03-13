«Есть угроза»: главком ВСУ Сырский оценил темпы продвижения войск России

Он назвал сложной обстановку по всей линии боевого соприкосновения.

Вооруженные силы России продвигаются на отдельных направлениях в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на странице в соцсети.

«Поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков», — написал он.

Сырский сообщил о сложной оперативной обстановке по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, российские бойцы продолжают наступать. Они при этом сосредоточили основные усилия в населенных пунктах Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия Украины лишилась двух вертолетов Ми-8 под Донецком и ЗРК Patriot с цехом по ремонту украинской техники под Харьковом.