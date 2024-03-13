Армия Украины лишилась двух вертолетов Ми-8 под Донецком

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

В Харьковской области российские военные поразили ЗРК Patriot

Армия Украины лишилась двух вертолетов Ми-8 под Донецком

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Какие еще успехи российской армии в зоне СВО отметило оборонное ведомство?

В зоне спецоперации российские войска продолжают успешно выполнять задачи. В том числе они уничтожили два вертолета Ми-8 ВСУ в ДНР и ЗРК Patriot с цехом по ремонту украинской техники в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожены два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины на площадке в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области», — говорится в сообщении.

Вместе с тем наши силы смогли поразить зенитный ракетный комплекс Patriot на огневой позиции под Харьковом. Там же ликвидированы боевики и техники ВСУ в 129-ти районах.

Также известно об успехах российских сил противовоздушной обороны (ПВО). Так, они сбили 136 украинских дронов, шесть снарядов РСЗО «Град» и еще четыре американских HIMARS. Еще уничтожены три французские управляемые авиабомбы Hammer.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

Тема:
Спецоперация
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Армия Украины лишилась двух вертолетов Ми-8 под Донецком

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