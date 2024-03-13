Боевик ВСУ о возвращении Украины к границам 1991 года: «Чем? Какими силами?»
Боевик ВСУ раскритиковал заявление Киева о возврате Украины к границам 1991 года
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency
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Руководство Незалежной продолжает сыпать несбыточными обещаниями, но все меньше остается тех, кто им верит.
Заявление киевского режима о возврате Украины к границам 1991 года в течение нескольких недель не имеет под собой никаких реальных оснований. В этом в эфире одного из YouTube-каналов признался майор ВСУ Игорь Лапин.
Офицер раскритиковал обещания руководства своей страны про «две-три недели», которые якобы должны понадобиться боевикам для возврата Украины к границам 1991 года, отметив, что у ВСУ нет ни мотивации, ни такого количества живой силы.
«Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползем? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они хотят нам сохранить чиновников, и тех, кто имеет деньги. Давайте говорить откровенно — у нас деморализация личного состава за счет качелей в высшем военном руководстве, дезориентация украинского общества по поводу „две-три недели“, „два-три месяца“, „два-три года“ и так далее», — сказал Лапин.
По мнению майора ВСУ, с такими темпами Украине «придется воевать десятки лет».
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киев планирует новую масштабную волну мобилизации.
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