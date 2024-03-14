На Украине заявили о ликвидации «мечтавшего станцевать» в Кремле боевика

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 83 0

Мечтавший станцевать в Кремле боевик ВСУ Томайчук ликвидирован на Украине

На Украине заявили о ликвидации «мечтавшего станцевать» в Кремле боевика

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим назвал это «тяжелой новостью».

Боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Томайчук с позывным «Танцор» ликвидирован. Об этом сообщил городской совет Каменец-Подольска Хмельницкой области в одной из социальных сетей.

«Потеря, <…> у нас тяжелые новости с фронта. Николай Томайчук, позывной «Танцор», — говорится в сообщении.

На Украине сообщают, что уничтожен тот самый боевик, который «мечтал станцевать с саблями на вершине кремлевского мавзолея».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с начала российской спецоперации на Украине в 2022 году бойцы Вооруженных сил России ликвидировали около шести тысяч иностранных наемников, участвующих в конфликте в рядах ВСУ. Минобороны РФ опубликовало статистические данные.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
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